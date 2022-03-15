今年來在面對聯準會將展開緊縮政策、通膨衝高，及俄烏衝突等利空，風險性資產震盪劇烈，生技醫療族群表現亦難倖免，但年初以來的修正，使評價面更趨合理，鑒於醫療產業發展日新月異，結合科技創新題材，主管機關新藥核准態度積極，加上接下來陸續有多場重要醫學年會登場，可望增添題材優勢，中長期表現仍不看淡。

群益全球關鍵生技基金經理人蔡詠裕表示，近期俄烏戰爭不確定性干擾、通膨形勢惡化，以及能源、大宗商品價格飆升的背景下，金融市場動盪加劇，資金亦轉向具防禦性且持續避險的交易狀態。後市來看，隨著市場已反應今年聯準會升息，待俄烏情勢趨緩，股市表現料逐步回穩。

其中醫療保健類股儘管短期隨市場不確定性而承壓，然其長期向上趨勢仍未改變，在評價面便宜，以及部分資金也轉向製藥價值股作為風險分散配置下，後市表現仍可期待。

蔡詠裕指出，就產業趨勢而言，今年來FDA新藥核准速度依舊積極，年至今累計已有7項新藥獲准，近兩年新創生技IPO以及企業併購活動亦熱絡，加上以今年上半年來看，陸續也有多場重量級醫療生技年會將登場，包括歐洲生技展、美國心臟病學會年會、美國癌症研究協會、芝加哥臨床腫瘤學會年會等等，相關臨床成果與商機議題有望釋出，題材面上不虞匱乏。

此外在人口老化趨勢下，對藥品及醫療服務需求持續增長，且創新療法及醫材發展日益精進，皆有助於吸引市場資金曝光，相關類股中長期投資前景可期。隨疫情降溫，病人回流醫院進行手術，料帶動醫材需求，次產業的結構型心臟、骨科機器人與糖尿病檢測儀器等發展性佳，製藥則以阿茲海默症、類風溼性關節炎以及減肥藥物等，現代人常見病症值得留意。