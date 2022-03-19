目前仍有俄烏戰事干擾，短線台股震盪較大，唯電子跌深、具缺貨題材的績優電子族群，獲利基本面佳，帶動股價今年補漲空間大。新光投信投資管理處主管吳文同表示，本周美聯準會確定升息1碼，升息趨勢持續下，連同台灣央正式升息1碼，美、台同步升息，有助於控制國內通膨，預估今年第二季國內經濟成長態勢不變，唯電子傳產攻守易位，具缺貨題材的電子族群，雖然股價跌深，但未來營收獲利加持，股價後市表現不看淡，投資人透過績優台股基金布局，更能掌握個股輪漲脈動，與跌深反彈契機。

日盛精選五虎基金投資團隊表示，台灣央行17日也跟進調升利率一碼，央行升息對股市而言，資金動能不至於受到衝擊，將是同步反應出台灣經濟維持強勁力道。台灣是以出口為導向的經濟體，因此首要關注為FED動向，過去FED升息後的1~2個月內，台股的表現以震盪為主，但由於升息主要伴隨經濟的復甦，整個升息周期股市通常會上漲。就類股而言，央行升息對金融股是正面，升息循環銀行業整體利差擴大，獲利將維持高檔，且資本適足率充足，持續看好今年金融業營運；此外，半導體供應鏈、5G手機、伺服器、汽車電子等族群，亦可同步持續關注。

展望台股第二季表現，新光投信國內投資團隊指出，具缺貨題材的利基電子族群，未來投資前景仍相當看好，包括：晶圓代工、矽晶圓、IC設計(車用、功率半導體相關)、ABF載板、伺服器、記憶體等相關族群，供需吃緊、漲價效應帶動，使產業基本面穩健，不少利基個股先前隨大盤拉回，等為法人低檔布局的良機。

以晶圓代工來說，全球半導體產業受惠5G/AIoT/HPC，產能持續供不應求，擴廠及漲價效益助營運走揚，展望2022年台灣晶圓代工族群，營收成長預估成長幅度達24~29%，優於產業平均。

半導體上游的矽晶圓方面，同樣看好全球矽晶圓產業，2022年產業供給短缺情況嚴重，相關業者受惠漲價效益明顯，帶動廠商繳出亮眼獲利表現，由於矽晶圓產能短缺情況，可能於2023年達到高峰；整體矽晶圓產業在2021年到2024年成長前景無虞。

而半導體產業的IC設計族群，相當看好未來全球車用電子前景，及功率半導體成長潛力，以車電市場來說，根據國際產調機構(MarkLines)資料顯示，未來電動車將佔所有公路運輸活動的8成以上，等於未來5年內，全球車用電子產值可望迎來爆炸性成長，帶動國內相關車用供應鏈，包括車用面板、車用網通、感測器、音訊、麥克風等晶片產品及相關車用IC設計股，今明兩年迎來跳躍式業績成長表現。

同樣，在全球科技產業中，5G、AI、HPC趨勢明確下，各科技產品應用規格持續向上升級，直接帶動ABF載板層數、面積跟著提升，全球ABF產能緊缺相當嚴重，即便各家大廠極力擴產，到了2023年供給面仍然不夠，供不應求的狀況料將延續。

伺服器產業方面，新光投信國內投資團隊亦看好CPU新平台轉換需求，加上5G、AIoT、邊緣運算等應用的發展，以及元宇宙、NFT等新型態應用的出現，帶動伺服器廠商出貨成長動能增長，至於記憶體產業，記憶體模組廠商同樣受惠汽車產業需求強勁，隨著汽車自駕提升，實際上未來汽車將變成類似四輪以上的資料中心，這將加速增加汽車內建記憶體和儲存空間需求。

最後，近來國內缺電情形頻傳，綠能產業「政策利多」再度浮上檯面，新光投信國內投資團隊預估綠電議題持續發酵下，國內風電產業，將於今年第二季有望受惠新標案推出，相關廠商股價有機會表現，亦是台股長線佈局新機會。

吳文同表示，目前台股本益比僅13倍上下，評價面相當便宜，投信法人更成為台股護盤主力，主要仍著眼於電子產業結構性成長前景，由於電子股景氣能見度逐漸明朗，企業獲利預期仍維持在高檔水準，台股中長線投資價值浮現，建議投資人現階段超前部署績優台股基金，透過績優基金投資團隊專業選股，掌握今年台股波動下的超額報酬。