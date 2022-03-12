俄烏陷入苦戰，多國開始進行抵制俄羅斯行動，引發市場擔憂經濟步入衰退，全球股市大幅震盪。面對戰爭、高通膨及美國聯準會升息等諸多不確定性，投資人該如何調整投資策略？「鉅亨買基金」認為，依目前美國長短期公債利差仍維持正值來看，美國並未出現衰退訊號，建議投資人別急著恐慌出清風險性資產，但宜適度提高抗通膨資產部位，例如實質資產或抗通膨債等類型基金，並以定期定額方式布局為宜。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，從第二次世界大戰結束以來，美國股市經歷過無數次跌幅10％的修正，從近一年高點下跌超過20%的技術性熊市有15次，其中9次發生在經濟衰退期間，剩下6次則與經濟衰退無關。但除了經濟衰退到來導致的股市下跌外，其他下跌都很難事先預測。與其胡亂猜測賣點並頻繁交易，不如留意經濟衰退訊號，只要衰退沒到來，就不是賣出或空手的時機。依預測美國經濟衰退準確率最高的指標「美國長短期公債利差」仍有1.56％來看，美國經濟還未出現步入衰退的跡象。

張榮仁進一步指出，判斷經濟是否衰退對股市之後的表現差異很大。從葛林斯潘擔任聯準會主席以來，美國股市從近一年高點下跌超過10％時，若美國經濟過去半年與未來一年沒有陷入衰退，美國股市未來三個月與半年平均上漲4.9％與9.9％；但如果陷入衰退，美國股市未來三個月與半年則平均下跌0.6％與1.1％。

另外，張榮仁提醒，油價走勢也是未來需留意的指標。原本油價在疫情影響消退與頁岩油商增產緩慢下已居高不下，烏俄戰爭更是將油價進一步推高至每桶120美元附近。若年底油價沒有再超過這價位，聯準會不需要用過快的速度來升息；但若是油價來到每桶150美元，且食物價格也繼續上漲，聯準會就必需要用更快的速度升息與縮減資產負債表。

目前市場仍充滿許多不確定因素，張榮仁建議投資人別急著猜底搶反彈或恐慌出清所有資產，而是採取定期定額方式穩健投資，在美國長短期公債利差反轉前，全球股票與美國股票仍是最適合持有標的，同時為了因應通貨再膨脹與滯漲的可能性，建議將實質資產、抗通膨債券等資產納入配置中。