香港財政司長陳茂波6日發表網誌指出，即使因任何原因導致出行受阻受限，香港金融市場必定會繼續保持開放，股票、衍生工具、債券、貨幣、外匯等市場會照常交易運作。事實上，很多機構已因應防疫抗疫措施而做好預案，即使是收緊社交距離措施甚至出行受限等，香港的金融市場也必定會照常運作。

香港信報報導，陳茂波表示，就金融市場方面，港府早已為不同情境做好應變預案，並在此前再次檢視和更新，以確保無論因疫情或抗疫部署而出現的任何變化，金融市場的主要基礎建設系統的交易、運作、交收結算等服務，都能如常順暢且有效地運作。

陳茂波透露，早在2019年「反送中」事件時，已統籌各相關政策局處及部門、金融監管機構、主要金融服務營運商及相關企業高層管理人員，擬備好「業務持續計畫」，確保即使金融市場受到突如其來的干擾，也有跨市場、跨機構的即時應變方案及溝通管道。相關計畫一直按內外環境和情況更新，以應對不斷演變的狀況和挑戰。