近期陸續傳出多家大陸銀行宣佈停止實體網點的現金存取業務，中國人民銀行與大陸銀保監會表示，將要求銀行業金融機構扎實做好人民幣現金存取業務，凡設有實體網點的商業銀行、農信社等機構必須辦理人民幣現金存取業務。

原本宣告停辦的北京中關村銀行則說明，之前確實發佈相應公告，但根據人民銀行關於提升現金服務的要求，也結合客戶辦理現金服務訴求，銀行決定繼續為客戶辦理現金收付業務，客戶可繼續在銀行櫃檯和ATM機辦理現金存取業務。

另一家宣佈停辦的遼寧振興銀行22日則回應，尚未接到通知，停辦現金業務的公告仍然有效，將於3月1日起實行停辦現金業務。

根據《人民日報》報導，近日人行、銀保監會聯合召開銀行業金融機構人民幣現金服務工作座談會，通報2021年人民幣現金運行總體情況，指出當前人民幣現金服務總體良好，但社會拒收現金現象仍有發生，個別銀行機構辦理現金業務意願有所下降甚至出現停辦。

因此會議中要求，銀行業金融機構緊貼人民群眾金融服務需求，統籌經濟利益和社會責任，提升做好人民幣現金服務的重要性。