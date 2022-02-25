櫃買25日董事會通過鈺鎧等4家上櫃案 17:432022/02/25 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心今（25）日下午召開第10屆第9次董事、監察人聯席會議，會中通過鈺鎧科技公司（5228）、濾能公司（6823）、達航科技（4577）及正基科技公司（6546）等4家股票上櫃申請案。 櫃買中心籲券商 強化資安 櫃買中心3月推戰略新板宣導說明會 #達航科技 #鈺鎧 #濾能 #櫃買 #日董事會通過 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 櫃買111年債券市場線上宣導說明會 圓滿成功 19:182022/02/22 財經 櫃買中心15日審議通過達航科技上櫃案 18:482022/02/15 財經 櫃買法人加碼股 搶眼 04:102022/02/17 證券．權證 怡和國際17日申請興櫃一般板 16:092022/02/17 財經 沅聖違反重訊申報 遭罰1萬 04:102022/02/17 證券．權證 今年來有4檔永續發展債券上櫃掛牌 10:592022/02/23 財經 櫃買月線拉鋸 半導體輪動 04:102022/02/22 證券．權證 櫃買中心：上櫃公司基本面穩健 看好上櫃市場後續表現 17:102022/02/24 財經 《台北股市》證交所及櫃買呼籲：回歸基本面 理性評估 17:562022/02/24 財經 櫃買中心16日審議濾能公司上櫃案 09:292022/02/16 財經 櫃買中心17日審議正基公司上櫃案 09:512022/02/17 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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