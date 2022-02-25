正統鹿耳門聖母廟「迎春牛」擁有44年歷史，每年搶春牛儀式都造成信徒動怒爭執，4年前獲台南市定民俗文化資產，卻因新冠肺炎疫情，去年、今年都取消停辦，廟方26日將以「化春牛」儀式取代，灰燼將裝入360個平安御守分送民眾。

迎春牛習俗可考究到大陸周朝時待，正統鹿耳門聖母廟的「迎春牛」歷史，承接民間習俗，44年前舉辦至今，已是台南市無形文化資產，民眾爭搶紙春牛，視為取得吉祥物，可保一整年的順遂。

這項習俗因疫情連兩年取消，今年廟方雖停辦「迓春牛遊行」、「搶春牛」，仍改以「化春牛」儀式維持春牛相關活動，春牛火化全程邀請民眾參與，剩下春牛餘灰，將裝入平安御守，限量360袋，分送給參加民眾當作隨身小物。

根據習俗，一般立春之後不再迎春牛，正統鹿耳門聖母廟26日辦理「化春牛回天庭」比去年嚴謹，由台南市長黃偉哲率官員主持儀式，每年負責糊造春牛的「糊紙技藝保存者」吳文進執行科儀。

適逢228連假首日，正統鹿耳門聖母廟結合台南市政府舉辦「創意春牛」比賽，26日將現場頒獎、參觀民眾可獲贈台江國家公園管理處的「3D列印春牛鑰匙圈」，還有裝進紙春牛餘灰的限量平安御守。

民眾十分期待的聖母廟煙火秀，預定今年4月3日晚間7時登場，廟方這次將設計虎年意象圖案，點亮安南區夜空。