備役少將于北辰。（資料照片，陳怡誠攝）

俄羅斯對烏克蘭開戰，外界拿烏克蘭跟台灣比喻，認為美國根本不會來保護台灣。退役陸軍少將于北辰表示，美國可以依據《台灣關係法》供應足够的武器，可以在日本海、南海部署足够航母戰鬥群，但是絕對不能踏上台灣的土地！

于北辰接受《中評社》訪問時說，台灣跟烏克蘭最大不同，不光台積電全球供應鏈及經濟利益，還有第一島鏈的戰略重要性，烏克蘭介於美俄之間，單純是面子問題，不會有實質的安全跟經濟重大意義。

對於這兩天台灣民眾憂心「今日烏克蘭、明日台灣」，于北辰認為，烏克蘭並不是美國的戰略利益，但台灣完全不一樣，關鍵還是台灣在第一島鏈上的重要性，如果台灣失守，第一島鏈就廢掉，日本戰略意義也沒有重大的用處。

于北辰分析，美國能不能忍受第一島鏈瓦解？而仰賴薄弱的第二島鏈維護和平？屆時壓力會後退到夏威夷！至於美國如何幫助台灣？他指出，美國可以依據《台灣關係法》供應台灣足够的武器，可以在日本海、東南亞以及南海部署足够的航母戰鬥機，但絕對不能踏上台灣的土地！

于北辰表示，台灣目前要做的就是必須要強化本身防衛能力，並且向北、向南聯合作戰，否則如果獨立作戰，容易被個個擊破。

2021年9月17日漢光演習，S-70C直升機在田單軍艦上進行起落艦操演課目，展現反潛能量。（軍聞社資料照片）

他解釋，如果海上鏈接起來，聯合防衛能力就增大，因日本、美國、印太戰略綁在一起，不是讓美國來協防，而是台灣對於美國成為重要的關鍵，這叫魚幫水，水幫魚，綁在一起，台灣才能够長治久安。