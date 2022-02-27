據美媒報導，環球同業銀行金融電訊協會（SWIFT）國際結算系統表示，已瞭解美國與歐盟、英國及加拿大關於俄羅斯銀行的聯合聲明，將根據法律指示遵守相關制裁俄羅斯的規定。

SWIFT是目前國際金融機構間傳遞金融資訊的主要管道之一。在歷史上，SWIFT曾多次淪為美國對他國發起金融制裁的工具。

SWIFT表示，正與歐洲當局接觸，以獲得有關實體的詳細資訊。

據央視新聞報導，2月26日，美國與歐盟、英國和加拿大發表共同聲明，宣佈禁止俄羅斯使用環球同業銀行金融電訊協會（SWIFT）國際結算系統。

SWIFT成立於1973年。全球範圍內共有超過1.1萬家金融機構使用SWIFT，系統每日處理的資訊量（即報文數量）超過4200萬條。俄羅斯目前有466家金融機構為SWIFT會員。

把俄羅斯逐出SWIFT系統將是最嚴厲的金融措施之一，會對該國的外貿與國際結算造成重大打擊。屆時，俄羅斯將無法與多數歐洲國家進行能源結算。

而俄羅斯是歐洲最大的天然氣供應國。歐盟統計局資料顯示，2020年歐盟天然氣進口量超4成來自俄羅斯。制裁俄羅斯對於歐洲能源供應而言，恐怕也是一大衝擊。