Q:2月24日俄羅斯發動攻擊，烏克蘭首都基輔遭受俄軍空襲，截至3月1日戰爭已爆發超過六日，但俄羅斯仍未攻下基輔，並且遭歐美制裁，將俄羅斯逐出SWIFT體系，這次烏俄戰爭對國際股市與金價產生不小影響，接下來該如何應對？

A:俄羅斯於二月二十四日對烏克蘭首都基輔發動攻擊，國際金價一飛衝天，最高來到1974.37美元，但當晚隨即由紅翻黑，收在1903.55美元，日內高低差達到96美元，而二月二十八日開盤後，受到國際對俄羅斯經濟制裁，黃金也跳空開高，但在日內已完成缺口填補。

這次金價受烏俄戰爭影響暴衝，但市場終是回歸理性，就目前烏俄情勢來看，由於俄羅斯無法短期攻陷基輔，時間拖得越久，對於俄羅斯來說越不利，加上烏克蘭本身已經申請加入歐盟，歐美同時對俄羅斯發起經濟制裁，普丁接下來將面臨巨大輿論壓力。

目前來看，雙方接下來要發動實體攻擊機會不大，但透過外交或是媒體等心理戰術將是未來戰事主場，從國際行情來看，小道瓊指數與黃金周一因SWIFT制裁產生跳空缺口都已經回補完成，這也代表市場已經消化相關情緒。

截至三月一日，烏俄正式開戰已達六天，美國並未出兵參與，雖然戰爭會帶動金價上漲，但若只是地區性的，美國並未出手，那麼接下來漲幅有限，加上雙方都有意願談判，整體來看相對樂觀，投資人近期須留意金價準備大幅修正。

就技術線圖來看，急漲伴隨急跌，價格後續易陷入混戰膠著，目前空方勢力已經成形，想要在短時間內再創新高，除非有棘手消息，否則還是站在空方會安全一些，整體來看，烏俄戰爭對股價影響已回穩，黃金逢高減倉，嚴防回落。

本文作者:理周教育學苑．方鈞

(本文摘自《理財周刊1123期》)