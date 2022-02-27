農委會主委陳吉仲宣布啟動農業天然災害現金救助機制。（李京昇攝）

草莓園四處可見腐爛的果實。（李京昇攝）

草莓農指其草莓園損失5、6成之多。（李京昇攝）

苗栗縣是國內草莓重要產區，全縣栽種450公頃，但近期寒流來襲、豪雨不斷，導致全縣草莓嚴重損失5成，損失金額初估已逾3200萬，農委會主委陳吉仲27日前往大湖草莓園視察，他宣布啟動農業天然災害現金救助機制，讓災損嚴重的農民每公頃補助9萬元，縣長徐耀昌也指示縣府農業處協助盤點各鄉鎮市災損情況。

陳吉仲在苗栗縣長徐耀昌、立委陳超明、徐志榮、大湖鄉長胡娘妹等人陪同下，前往大湖、頭份等地區視察災損情況。

陳吉仲說，最近寒害加上大雨不斷，導致苗栗草莓嚴重災損，228連假起天氣好轉，因此出現遞延性災情，陸陸續續有災損，因此今天起啟動天然災害救助機制，每公頃補助9萬元。

果農林康鵬提到，草莓產期有4周期，最近是草莓盛產第2期，也是最盛產、花開的時候，但近一周遇到豪雨、低溫，草莓幾乎都潰爛，他粗估自己損失5、6成以上。

苗栗縣長徐耀昌、縣府農業處長李乙廷表示，根據目前統計，其中大湖鄉草莓損失金額高達1560萬，獅潭鄉草莓損失金額1092萬、卓蘭鎮312萬，泰安鄉129萬等，速報災情已達240多公頃，符合農業天然災害救助辦法，草莓1公頃救助標準為9萬元，縣府29日起將協助農民盡快申辦。