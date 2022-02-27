基隆洪姓臨時工去年與顏姓同事發生口角，洪男酒後至超商購買長約20公分水果刀，猛刺顏男3刀致死。基隆地院近日審結，法官調查，致命傷貫穿胸腔，刀刃約9公分、傷口達14公分，行兇手法非單純教訓，依殺人罪處有期徒刑15年。

判決指出，洪男與顏男為工程行同事，平日相處不睦，去年9月1日晚上2人在宿舍發生口角，洪心生不滿，到便利商店購買水果刀，返回宿舍樓下時，見顏站在路邊，持水果刀猛刺其左、右肩胛、後背等部位，待顏不支倒地後，將水果刀丟棄在附近水溝內，走回宿舍打包行李離開；顏則送醫急救後宣告不治。

法院審理時，洪男矢口否認殺人犯行，辯稱當天遭到顏男恐嚇，飲酒後一時氣憤想要教訓對方，才去買刀行兇，原本只想傷害，不知人會死掉；洪的辯護人說，洪男攻擊的部位都在右肩胸與背，皆非人體重要器官部位，若有殺人犯意可朝頸動脈等脆弱、易致命部位下手，並無殺人犯意，另因飲酒後判斷能力減低，才一時失慮。

法院調查，顏男身上有3道銳器刺傷，其中1處為致命傷，幾乎貫穿整個胸腔，刀尖由後背穿入達前胸壁皮下，傷口深度約14公分，對比扣案水果刀長約20公分，刀柄長約10.5公分，刀刃與刀柄接合處約0.5公分，刀刃長約9公分，研判水果刀已全沒入且有頂進情形；另2處刺傷口周圍均有半圓形挫傷印痕，研判兇器刀刃已全沒入或幾近全沒入，顯見無手下留情之意。

法院開庭時，勘驗現場監視器畫面，洪男買完水果刀返回宿舍時，見顏男站在路邊，隨即持刀跨大步朝對方前進並刺擊，顏因遭攻擊向後退卻、閃躲，並徒手抵擋，洪則不斷逼近甚至右腳離地，呈稍微跳躍的姿勢強化刺擊力道，直到路過民眾將2人分開。法官認定，從行兇手法可見，絕非單純想要教訓傷害洩憤，主觀上有欲致人於死的殺人直接故意。

此外，法院更查出，洪男在超商購買兇器時，能與店員正常對話，另於行兇後，返回宿舍收拾東西離開現場，更致電給友人及母親，不見有搖頭晃腦、行向歪斜等酒醉情形。法官認定，洪的行動與意識狀態並未受酒精影響，依殺人罪，處有期徒刑15年。