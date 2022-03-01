俄羅斯對烏克發發起猛烈軍事攻擊，戰爭進入第六天。大陸知名時政類微信公眾號「牛彈琴」分析，迄今最大的好消息，俄羅斯和烏克蘭戰時談判結束；但不好的消息，至少有三個不祥之兆：一，基輔大戰在即；二，俄核力量進入戰備狀態；三，第三次世界大戰。

「牛彈琴」說，戰場上得不到的，別想在談判桌上能得到。因此，第一輪談判，不可能有積極結果，也自然算不上什麼不祥之兆。

★不祥之兆一：基輔大戰在即

基輔很平靜，但這可能是大戰來臨前的平靜。俄羅斯國防部發言人科納申科夫，2月28日敦促基輔平民撤離。他說，俄軍將保障一條安全通道，烏克蘭平民可以沿基輔-瓦西里基夫高速公路「不受阻礙地」離開城市，並稱「這個方向是開放和安全的」。

平民撤離後，基輔會發生什麼？根據西方衛星圖片，大批俄羅斯坦克、裝甲車、火炮正在基輔周圍集結，距基輔市中心只有約25公里。科納申科夫表示，俄羅斯已經掌控了整個烏克蘭的制空權。

同時，大批西方軍火正運往烏克蘭，其中包括反坦克武器和「毒刺」級地對空導彈。這是有針對性的，因為俄軍主要是坦克進攻，空中助攻。西方正在組織志願軍。國家不方便參戰，志願軍可以。英國外交大臣更是公開宣佈，如果英國人想去烏克蘭參戰，他絕對支持。

對俄羅斯來說，戰爭久拖不決，無疑會越來越被動，盡快拿下基輔，擊潰烏克蘭抵抗的信心，將可望徹底轉變戰局。如果大量平民還在基輔，俄羅斯無疑也投鼠忌器。如果平民基本撤離，那就可能是一場大戰，原來克制使用的重武器，不排除都會投入使用。這將可能是21世紀歐洲最慘烈的一幕。

★不祥之兆二：俄核力量進入戰備狀態

2月28日，俄羅斯國防部長紹伊古向總統普丁報告，根據普丁的命令，俄羅斯的戰略導彈部隊、北方艦隊、太平洋艦隊以及戰略航空兵指揮部的值班人員，均已加強並進入戰備狀態。戰備不稀奇，很多國家在重要日子來臨時，軍隊都會進入戰備狀態。

但俄羅斯的戰備，卻讓人倒吸一口涼氣。因為根據普丁前一天的命令，俄羅斯戰略威懾力量進入特殊戰備狀態。什麼是戰略威懾力量？其實就是俄羅斯的核力量。現在，俄羅斯核力量進入戰備狀態。至少在西方看來，這是俄羅斯在不加掩飾地威脅使用核武器，如果俄羅斯認為是必要的。

雖然在常規軍事力量上，俄羅斯現在與美國有差距，但在核力量上，繼承了蘇聯家底的俄羅斯，依然實力超群。按照西方估計，俄羅斯部署有1588枚核彈頭，另外還儲備了2889枚核彈頭。

普丁的個性，說一不二，而且不按常理出牌。這僅僅是威懾，還是真可能付諸實施？牛彈琴說，這令誰都不敢有絲毫大意，哪怕只有1％的可能性，尤其是當俄羅斯自認為被逼到絕境之後。西方自然一片譴責，北約回應：普丁的核警告是「危險的」和「不負責任的」。

★不祥之兆三：第三次世界大戰

對俄羅斯來說，這也是最艱難的時刻。2月28日，俄羅斯盧布一度貶值30％。俄羅斯央行只能火力全開，一把就將利率從9.5％提到到20％。俄羅斯也豁出去了。如果不採取這種極端措施，那結果可能就是銀行擠兌，金融崩潰。

此前一天，普丁下令提高核警戒級別，所引述的原因，就是兩個：1，西方對俄羅斯的經濟遏制；2，北約領導人咄咄逼人的威脅。

如果事態進一步激化，那結果會是什麼呢？拜登就坦言：他現在只有兩個選擇，要麼制裁俄羅斯，要麼與俄羅斯開戰、開啟「第三次世界大戰」。但這種核武器級的制裁，與核戰爭有差別嗎？

或許，大家可以聽一下白俄羅斯總統盧卡申科的警告：「我們應該意識到，這樣的制裁——關於銀行部門，人們說了很多，還有天然氣、石油、SWIFT。這比戰爭更糟糕。俄羅斯正被推向第三次世界大戰。我們應該非常謹慎地避開它，因為核戰爭是一切的終點……」

「坦率地說，我對戰爭前景比較悲觀。」牛彈琴在文章中分析，「因為戰爭進入第六天，雙方的很多目標都沒有實現。俄軍沒能讓烏克蘭屈服，烏軍更無法挫敗俄軍進攻。雙方的談判要求也相差太遠，那意味著戰場上必定會有更激烈的較量，摧毀一座又一座城市。」

牛彈琴說，最好的辦法，其實是如同中國外交部所主張的：徹底摒棄冷戰思維，通過對話談判，最終形成均衡、有效、可持續的歐洲安全機制。「但現實卻是殘酷的，西方軍火正源源不斷送往烏克蘭，西方志願軍正在組織集結，西方對俄羅斯的經濟遏制肯定也讓俄羅斯感受到苦痛，如果俄羅斯自認為被逼入絕境、忍無可忍呢？」

牛彈琴悲觀認為，什麼是2022年最大的黑天鵝？烏克蘭戰爭就是，沒有之一。戰爭還在繼續，死亡每天都在發生，我們還是祈禱和平吧。畢竟，戰端一開，生靈塗炭，甚至可能是流血千里、伏屍百萬，如果再失去克制和理性，那真會引發人類不測的危機。