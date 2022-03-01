歐盟執委會副主席杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）2月28日宣布，歐盟訂於4月1日與中國舉行峰會，意在舒緩雙方間的緊張關係。

路透社報導，身兼歐盟貿易執行委員的杜姆布羅夫斯基斯告訴歐洲議會貿易委員會，「眾所周知，我們與中國正處於複雜關係階段。」

杜姆布羅夫斯基斯指的是「中歐投資協議」。由於歐盟就人權議題制裁引發北京反制，加上立陶宛允許以台灣為名在首都維爾紐斯（Vilnius）開設代表處，引發中國與立陶宛間爭端，都讓中歐投資協議生效時程卡關。

杜姆布羅夫斯基斯說：「很顯然，其中有些議題必需透過最高政治層級來解決，以了解我們可以在多大程度上調整並改善雙邊合作。」

一名歐盟官員透露，峰會應是採視訊而非面對面方式。

杜姆布羅夫斯基斯並未提及峰會是否將涉及俄羅斯入侵烏克蘭議題，但他坦言，中俄關係可能在這場衝突中變得更加緊密。

他說：「確有跡象顯示這種狀況正在發生。大家都知道，中國在俄烏衝突採取非常謹慎的作法，他們顯然未效法西方民主國家，也為自身招來壓力。」

中國商務部長王文濤今天在北京的記者會說，由於中國和歐盟處於不同發展階段，雙方存在分歧或差異並不奇怪。

他表示，中國的發展對歐盟來說是機遇，不是挑戰，「更不是有些人鼓噪的『威脅』…我們認為，中歐的合作大於競爭。」