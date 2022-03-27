烏克蘭總統澤倫斯基24日以視訊向北約領導人發表談話。（烏克蘭新聞辦公室向美聯社提供之照片）

對於美國總統拜登訪問歐洲並在北約發表演說一事，港媒《中評社》社評認為，假如北約軍隊進入烏克蘭，將帶來災難！

美國總統拜登25日造訪距烏克蘭邊境僅80公里的波蘭熱舒夫城（Rzeszow），慰勞駐守當地美軍，被形容是「近期風險最高的總統出訪行程」。26日，拜登還在華沙發表演說時表示，不能讓俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）「繼續掌權」。

港媒《中評社》社評質疑，美國總統拜登訪問歐洲，究竟是火上澆油？還是撲滅戰火？不過，從美國國內傳出的信息來看，拜登希望這場戰爭持續下去。《中評社》社評認為，假如北約軍隊進入烏克蘭，將會帶來災難！

《中評社》社評提到，如果美國拒絕烏克蘭加入北約，烏克蘭明確表示不會申請加入北約，那麼，烏克蘭會成為一個緩衝區，戰爭就不會爆發。可是，美國偏偏不作出承諾，促使烏克蘭貿然行事，向烏克蘭東部地區反政府武裝發起進攻。而俄羅斯大兵壓境，本來是為了實現烏克蘭的中立化。《中評社》引述美國《大西洋月刊》的文章，文章的作者呼籲，西方國家應該給俄羅斯一個出路。

社評強調，烏克蘭是否懸崖勒馬，通過談判維護國家主權和領土完整，這是擺在美國、北約、歐盟面前必須回答的問題。