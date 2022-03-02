路透社援引知情人士報導，福特汽車將在周三宣布組織改造計畫，旗下的電動車（EV）和內燃機（ICE）業務將分開成為獨立營運的部門，以加速電動車事業的成長。

根據這項重組計畫，分開後的電動車和內燃機事業將擁有各自的名稱，但不會從福特公司剝離，與福特為了服務企業客戶而將「Ford Pro」商用事業獨立出來的做法一樣。

消息來源表示，福特將指派高層領導這兩項業務，也將大概說明公司整體最新的利潤目標。但這個組織改造計畫的最終目標，是福特能分開公布電動車和內燃機事業的業績報告。

福特發言人TR Reid拒絕對此消息發表評論，僅表示：「我們將全力落實我們的Ford+計畫，以實現公司的轉型，並在這個電動車和聯網車的新時代裡蓬勃發展。

福特執行長法利（Jim Farley）上周在回應福特考慮完全剝離電動車業務的消息時表示，福特沒有剝離電動車事業或內燃機事業的計畫，「我們知道競爭對手是蔚來和特斯拉，我們必須擊敗他們，而非只是追上他們，此外，我們也必須擊敗最優秀的內燃機競爭對手」。

儘管福特目前似乎無意拆離電動車事業，但產業高層表示，透過讓電動車事業成為一個獨立的部門，福特是在為將來可能剝離該部門預作準備。

隨著綠能成為熱門話題，投資經理人越來越偏好那些專攻低碳排技術的企業，受惠於這股潮流，特斯拉成為了全球市值最高的汽車製造商。部分投資人和分析師開始呼籲其他汽車製造商考慮分拆內燃機和電動車業務，以便讓這兩大業務能發揮更好的價值，但包括通用汽車等公司都已拒絕這些提議，認為內燃機事業的獲利可以為傳統邁向電動車的過渡計畫提供資金。