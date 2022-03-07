工業電腦龍頭研華（2395）7日公布2月合併營收46.73億元，較去年同期成長29.13％，月減13.2％；累計前兩月合併營收達100.57億元，年增23.71％，在工業物聯網需求點火之下，2月、前2月營收雙創同期新高。

研華表示，以區域別來看，2月營收各市場皆強勁成長，三大市場（歐洲、北美、中國）及新興市場，年對年皆成長逾3成。事業群表現而言，以嵌入式物聯網平台事業群（EIoT）、應用電腦事業群（ACG）及服務物聯網事業群（SIoT）表現最佳，分別較去年同期大幅成長44％、107％及36％。

累計前兩月營運狀況，研華在北美、歐洲及新興市場表現最為強勁，年對年分別成長33％、39％及44％。各事業群表現方面，同樣以嵌入式物聯網平台事業群（EIoT）、應用電腦事業群（ACG）及服務物聯網事業群（SIoT）表現最佳，年對年分別成長36％、80％及56％。而物聯雲事業群（CIoT）受基期偏高及缺料因素影響，年對年微幅衰退。

接單方面，研華2月接單/出貨比值（B/B Ratio）為1.31，累計至二月份BB Ratio則為1.38。

研華日前法說預估，首季營收表現將落於550~570萬美元區間，毛利率約36.5～38.5％，營業利益率則落在16％～18％之間，整體營收表現有機會超越去年第4季高峰水準。

法人認為，研華目前接單狀況仍佳，首季營收將有超過150億元的高檔水準，主要受惠於IIoT產品線搭上中國「新基建」衍生智慧工廠升級需求，來自設備製造商（IEM）的半導體產業升級需求、新能源（風電、太陽能、電動車等）相關需求。

此外，EIoT產品線中的ACG、CIoT產品線在醫療、網通等DMS專案持續挹注，與SIoT產品線中的博弈、零售產品線需求，將隨著各地陸續解封而增溫。整體來看，第2、3季訂單無虞，預估2022年營收逐季增加，且下半年旺季效應較過往顯著。