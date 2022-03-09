陰雨綿綿拖累，全家（5903）今（9）日公告2月營收62.45億元，從元月的高點滑落15.3％，也比去年同期衰退5.5％，創下近兩年新低。累積今年前二月營收136.26億元，年減0.2％。

全家主管表示，2月營收不如預期，主要受到新冠疫情於年前升溫，春節期間返鄉與出遊人潮銳減；加上今年前二月連續下雨天數創下紀錄，過年連假也是低溫多雨，都拖累業績表現。

不過，全家差異化的鮮食品類營運仍成長。年節開運鮮食系列的話題操作，有效帶動主食銷售；年後對應瘦身需求，健康志向系列的蛋白纖食餐，推升輕食成長。

另外全家瞄準居家簡單煮的需求商機，布局開設全新的FamiSuper選品超市店，2月於台北、新竹、台南展店，目標今年開出至少15家店。

展望3月，由於天氣漸暖，具有春天氛圍的應景鮮食新品將陸續上市，並因應3月底會員點數到期，推出多元的兌點優惠活動，皆可望成為活絡會員、驅動營收動能。