最新調查顯示，日本2月服務業活動萎縮速度創將近兩年來之最，反映先前Omicron病毒感染人數激增打擊消費者信心，拖累服務業表現。

IHS Markit 3日（周四）公布au Jibun Bank 2月服務業採購經理人指數（PMI）經季調後終值44.2，低於1月的47.6，寫下2020年5月以來最快衰退。儘管2月數據仍低於50點的榮枯分水嶺，但優於初值的42.7。IHS Markit經濟學家表示，上月服務業活動與新事業數據都降至去年8月以來低點。