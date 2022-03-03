日本2月服務業PMI終值 21個月以來最差 13:522022/03/03 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 最新調查顯示，日本2月服務業活動萎縮速度創將近兩年來之最，反映先前Omicron病毒感染人數激增打擊消費者信心，拖累服務業表現。 IHS Markit 3日（周四）公布au Jibun Bank 2月服務業採購經理人指數（PMI）經季調後終值44.2，低於1月的47.6，寫下2020年5月以來最快衰退。儘管2月數據仍低於50點的榮枯分水嶺，但優於初值的42.7。IHS Markit經濟學家表示，上月服務業活動與新事業數據都降至去年8月以來低點。 凱基證券 推ESG投資種樹活動 銷售保險金信託 職訓時間縮短 #服務業 #PMI #終值 #服務業活動 #IHS 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 穩增長奏效 大陸PMI優於預期 04:102022/03/02 焦點新聞 香港疫情狂燒 超過200間銀行分行停業 12:032022/03/03 財經 財新：2月大陸服務業PMI 降至半年低點 10:422022/03/03 財經 《國際經濟》韓2月製造業PMI連4升 創8個月新高 11:082022/03/02 財經 體育帶動觀光 花蓮主辦80項重要賽事 04:102022/03/03 地方新聞 大陸服務業擴張明顯放緩 財新服務業PMI驟降至50.2％ 10:522022/03/03 兩岸 香港疫情爆發 港鐵1500名員工染疫 8路線減班 11:062022/03/03 兩岸 1.5萬人放無薪假 旅行社是重災區 04:102022/03/02 財經要聞 士林官邸鬱金香花展 保大設機動派出所服務兼宣導 19:552022/03/02 寶島 乘商用車同步進擊 現代汽車年販挑戰1.5萬台 16:592022/03/02 財經 專家傳真－從CPTPP看台灣金融業海外策略 04:102022/03/03 專題周報 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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