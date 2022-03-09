香港女星張柏芝現年41歲，和前夫謝霆鋒有2個兒子Lucas和Quintus，離婚後又生下小兒子Marcus，但父親身分至今未公開，她也不畏流言蜚語，奮力賺錢獨自扶養3子；張柏芝除了演藝事業外，近年也有投資服飾副業，但日前被發現服飾店因疫情關係已拉下鐵門「停業中」，而相關人士透露，張柏芝仍霸氣給薪，不讓自己員工生活受影響。

張柏芝近年雖減少戲劇作品，廣告代言和綜藝節目邀約仍不斷，還會上直播帶貨，工作滿檔看得出十分認真賺錢；不過，當時也曾因此出大錯，在直播中把商品價格低報，事後不僅馬上道歉，還表示就以該價格賣出，不夠的她會自己補上，敬業又負責的態度讓她成功圈粉無數。

日前張柏芝的服飾店被發現因疫情關係已拉下鐵門「停業中」，而相關人士透露，張柏芝仍霸氣給薪，不讓自己員工生活受影響。(圖/ 摘自東網)

據《東網》報導指出，張柏芝自創的服飾品牌最近也不敵疫情，開設在香港中環的店面，已拉下鐵門多日暫停營業，但萬幸的是，服飾店的線上服務都照常還是能買到商品；而店面停業員工也被迫休長假，有些網友不免好奇員工拿不到薪水怎麼生活，據悉，張柏芝是出了名的好老闆，此次店面停業但她表示依舊會給全薪，絕不讓自己的員工生活受影響。

張柏芝超霸氣行徑讓網友讚爆，紛紛留言「好想當女神的員工」、「為了這種老闆工作加班也甘願」、「看不出張柏芝是這麼棒的老闆啊」。