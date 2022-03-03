電子、金融大型股休息，18000點得而復失，盤中航運股持續演出，成為盤面人氣指標，台股終場收在17934.4點，上漲66.8點，漲幅0.37％，成交金額3220.56億元。

各大類股漲多跌少，電子、金融權值股穩盤，兩大類股分別小漲0.2％及0.08％，資金持續轉向第一季展望不錯的航運股，占大盤資金比重來到26.26％，類股漲幅3.44％，為今天漲幅最大類股。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，美國聯準會主席鮑爾周三出席眾院金融服務委員會，進行半年度貨幣政策報告。他在書面證詞中指出，目前市場一致預期3月會期將升息1碼，一口氣升息2碼已不是選項，顯示升息力道趨緩，也消除美國升息對股市不利的因素。此外，1月出口399.8億美元，年增16.7％，連續19個月正成長，展望下周即將公布2月出口數字，受到全球新冠疫情迄未平息、美中經貿抗衡、供應鏈瓶頸均帶來不確定性，加上春節長假，預期將較1月明顯下滑，惟主要國家陸續推動基礎建設，疫後買氣及新興商機看好，加上半導體業兼具進階產能及製程優勢，第一季出口仍可望維持2位數增長態勢，基本面可期。

美元近期出現轉強，使得亞幣近期出現下跌，台幣也出現貶值，整體資金面相對弱勢；法人態度上近期呈現土洋對作，外資在現貨市場賣超，期貨未平倉空單增加，但本土投信及政府基金逆勢加碼，以法人態度來看，外資若持續偏空，對指數相對不利。

從融資餘額來看，整體融資增加，融券持續回補，籌碼也偏向負面，短線大盤雖然籌碼面不佳，預期指數若無法帶量站穩月線反壓，指數上檔反壓仍大。