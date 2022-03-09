金管會未事前管理金融業對俄國曝險？金管會主委黃天牧9日表示，保險業投資俄羅斯債券都是依國外投資等相關辦法，當初投資是「合乎規定」，且投資占比不大、與各國相比並不特別明顯，現在是因俄國被降評才有調整問題，其次是金管會早在農曆年前就注意到俄烏風險，掌握相關曝險數字，並不是「後見之明」。

同時，黃天牧也以點說明壽險投資俄羅斯債券，並非違法違規，且風險並不如外界想像會血本無歸，一是壽險業投資俄羅斯債券有新台幣1,382億元，是當初依國外投資管理辦法，有規定可投資的標的、信評、限額等，投資當時都是合乎規定，現在是因信評急速降級，才需要依會計準則去評估預期信用損失。

二是現在俄羅斯政府已提出用盧布付息，就看契約規定可否轉盧布，信用損失風險就會降低，但就要注意匯兌風險。

三是1,382億元占壽險資金的0.46％，與其他國家投資俄羅斯債券相比，台灣的壽險業占比約5％，也並沒有特別明顯。即沒有台灣壽險業去承包俄羅斯債券一半以上的情況。

四是壽險業手中的俄債，10年以上才會到期者占93.45％，甚至還有20、30年才會到期的，未來是否會違約，現在恐怕也很難馬上判斷。即現在就說會血本無歸，亦言之過早。

五是即便1,382億元都暫時拿不回，占壽險業或各家壽險所屬金控來說，占率都不大，對金融韌性影響應不大。

黃天牧強調，金管會早在農曆年前就關注俄烏緊張情勢，有提前掌握這些金融俄羅斯或烏克蘭曝險金額，並非如外界批評的事後之明或事後才處理。