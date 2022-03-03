大棟山位於桃園市龜山區與新北市樹林區、鶯歌區交界處，最高點能俯瞰桃園及林口台地、台北盆地。（桃園市觀旅局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園大棟山風景特定區空間構想與建設計畫圖。（桃園市觀旅局提供／陳夢茹桃園傳真）

大棟山位於桃園市龜山區與新北市樹林區、鶯歌區交界處，最高點能俯瞰桃園及林口台地、台北盆地，由於內含冷泉、石灰、煤礦等豐富觀光資源，桃園市觀旅局已完成設置大棟山風景特定區的成果報告，最快7月提交給交通部觀光局評鑑審查，待通過即可發包動工。

大棟山風景特定區畫設總面積為656.8公頃，區域以自然邊界、道路及行政邊界為主要界線，其中包含龜山區的龍壽里、新嶺里、兔坑里與福源里。觀旅局表示，已舉辦過3場地方座談會、1場中央共識會議及15個地方單位民眾訪談，里民都相當期待及贊成。

「冷泉、煤礦、磚窯、古戰場為大棟山風景特定區的特色！」觀旅局點出，大同路一帶過去擁有豐富的煤礦產業，包含煤礦風坑、礦工浴室、礦工宿舍群舊址、煤礦事務所；東萬壽路、兔坑路一帶則有磚窯產業，留有磚窯工廠宿舍、窯廠遺跡；古戰場部分則有乙未戰爭古戰場、秋壇山之役古戰場。

觀旅局說，大棟山風景特定區內還有「兔坑冷泉」，因屬於變質岩地質為鹼性冷泉，溫度約在23度左右且帶有硫磺味，附近更有兔坑雲山酒廠，目前該酒廠藉由鑽井技術向下探勘冷泉，運用酒精的酸性特質與鹼性冷泉調和，將pH值降至6.5到7.5間，持續生產在地特有伴手禮，市府將輔導其轉型成觀光酒廠，以提升冷泉酒品知名度。

觀旅局表示，市府已先請專家自評大棟山風景特定區，其環境資源特性獲333分、觀光發展潛能獲189分，總分為522分，雖未達560分以上可設置國家級風景特定區，但已達縣市級風景特定區設立標準，若中央審核通過後，會再向交通部觀光局申請經費補助建置。

另有民代建議，大棟山風景特定區內可規畫公車繞行，增加民眾遊玩意願，經觀旅局與交通局評估協調後，預計先採取先導公車，規畫專車繞行，待路線、景點定案後可開始實行。