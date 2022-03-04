永續議題成為國際關注趨勢，金管會為協助企業及早訂定減碳目標，宣布正式啟動「上市櫃公司永續發展路徑圖」，分階段推動上市櫃公司完成碳排查，首波包括118家資本額逾百億元的上市櫃公司、45家鋼鐵及水泥業者，合計163家自明年起需在年報揭露碳盤查資訊。

金管會已於1月13日預告分階段推動「上市櫃公司永續發展路徑圖」，擬按實收資本額分4階段推動上市櫃公司完成碳盤查，目標要求全體上市櫃公司在2023～2027年間完成碳盤查、2024～2029年間完成碳盤查查證。

金管會首階段要求118家資本額逾百億元的上市櫃公司與45家鋼鐵及水泥業，2023年起於年報及永續報告書中揭露碳盤查結果。第二階段要求101家資本額50～100億元的上市櫃公司，2025年起於年報及永續報告書中揭露碳盤查結果。

第三階段則要求1482家資本額50億元以下的上市櫃公司，自2026年起於年報及永續報告書中揭露碳排查結果，使所有上市櫃公司在2027年完成盤查。同時，自2024年起依據上述四階段，陸續推動上市櫃公司完成碳盤查查證。

為利外界瞭解，金管會、證交所與櫃買中心2月分別邀請相關政府單位、上市櫃公司、金控公司、會計師事務所及第三方查證機構舉辦3場公聽會，總計約150家公司參與。證期局副局長蔡麗玲表示，預計今年第二季將公布母公司碳盤查及查證作業指引。

同時，證交所和櫃買中心第二季將盤點首階段上市櫃子公司家數、分布及碳盤查現況，上市櫃公司董事會需在第二季完成母公司碳盤查及查證時程規畫，並按季控管。而金管會第四季將進一步發布子公司碳盤查及查證作業指引。