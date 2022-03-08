另一種救市策略。證期局局長張振山8日特別率證券周邊單位總經理及三大證券公會理事長，共同公布「「證券期貨業永續發展轉型執行策略」，宣示以三年為期，共同努力推動，以達成產業永續發展轉型目標，協助證券期貨業找到商機、提升國際競爭力。

張振山表示，資本額100億元以上的上市櫃公司、鋼鐵、水泥業2023年就要完成母公司碳盤查及後續永續轉型，證券期貨等中介機構必須要清楚客戶及投資人的需求，了解商機在哪，因此證券期貨三大公會將分別成立永續發展委員會，建立證券期貨業推動永續發展及ESG事項溝通協調及政策擬定諮詢平台，協助所有會員公司了解未來的脈動。

投信公會理事長張錫表示，未來基金投資亦會將ESG等納入投資考量，且會採議合方式，協助被投資公司加速碳盤查等改善；如蘋果供應鏈就要求零碳排，台灣的上市櫃公司要能達成這些要求，才能拿到更多訂單，另外就是投信發私募基金投資綠電等，都不錯的商機。

證券公會理事長賀鳴珩表示，券商的淨值從2億到1千多億元都有，規模差異極大，的確可以此策略協助分階段轉型，且券商經紀、自營、承銷三大業務，如何協助輔導公司轉型、符合國外投資人要求等，都是未來的商機。

證期局表表示，因為證券期貨業規模差異大、上市櫃或公開發行、非公開發行等都有，在執行金管會永續、綠色金融等相關政策上會有落差，但證券期貨業又是重要的中介機構，因此針對證期期貨業專門推出新的執行策略，強化及深化永續發展與轉型，將永續化為證券期貨業的DNA。

證期局並強調此策略會有三大亮點，即將永續DNA深植在證券期貨業的業務中；資安即國安，讓證券期貨業的核心營運、資安防護力等拉升到國際水準；永續領航，編製永續報告書、完成碳盤查與查證。

策略有五大目標一是完善永續生態體系及功能發揮；二維護市場交易秩序與穩定；三是強化證券期貨業自律機制與整合資源；四為健全證券期貨業經營與業務轉型；五保障投資或交易人權益及建構公平友善服務。

方案有三大特色，一是由上而下，從金管會出發，並透過證券週邊單位及證券、投信、期貨等三大公會協力推動；二是深入淺出，配合證券期貨的產業特性及現有法規架構去規劃；三是見林見樹，即深度解決市場現面臨的問題。

策略共擬定三大推動架構、10項策略及27項具體措施，架構一是健全證券期貨業永續發展治理架構，包括建立證券期貨業永續發展價值及重視ESG的文化、重視資訊安全防護機制的建立並導入國際標準、落實董事會及經營管理階層問責制度、運用功能性委員會輔助董事會職能發揮等共四項策略及11項具體措施。

架構二則為發揮中介功能協助企業永續發展，包括承銷及財務顧問業務-輔導上市、上櫃及興櫃公司落實各項永續發展及ESG推動方案；自營、投資、基金及全權委託業務-建立自律、提升誘因與獎勵及強化監理機制，如發行追蹤ESG指數的ETN、基金、槓桿保證契約等，可以列入永續金融評比加分項目；經紀、財富管理及基金銷售業務-落實公平待客及強化銀髮族與身心障礙等特定族群之投資人保護等共三項策略，及9項具體措施。

架構三是提升證券期貨業務永續發展資訊揭露內涵，包括強化證券期貨業因應氣候變遷風險能力；增進證券期貨業務永續發展資訊揭露，推動證券期貨業依資本額分階段編制及公布永續報告、分階段完成碳盤查；完善證券期貨業資訊揭露管道及對外溝通等三項策略及7項具體措施。