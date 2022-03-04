美國海軍1架F-35C戰機1月24日撞上「卡爾文森」號（USS Carl Vinson，CVN-70）航母飛行甲板，起火滑行墜落南海多日，如今第7艦隊發言人終於證實，已從海下約12,400英尺（近3780公尺）處撈起殘骸。

據美國海軍研究協會新聞（USNI News）與《動力》（The Drive）網3日報導，美國海軍人員搭乘租借商業深海打撈船「畢卡索」（Picasso），2月23日從沖繩出發墜機海域，終於在3月2日撈起殘骸。

而根據日本海上保安廳發布的公告研判，打撈作業可能在菲律賓呂宋島西方約170英里（近274公里）處進行。不過，美國海軍並未公開任何相關細節。

打撈團隊用了線控水下救撈載具（CURV）-21，進行遙控打撈作業。而CURV-21除了通常用來調研海床，還能攜帶聲納和攝影機，幫忙定位目標物，並將專用索具和升力線連接到墜海的戰機上。等一切就緒後，就能靠打撈船的起重機吊鈎，把F-35C從海中吊起。而第7艦隊公開的照片顯示，為了運輸起見，戰機已包上塑膠套。

美國海軍說，墜海戰機殘骸將被送往附近的軍事設施，以協助調查。同時他們也將評估，是否可能送回美國。