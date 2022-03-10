國安局上午在書面報告中，首度透露，共機於3月上旬在南海墜海意外。報告指出，中共針對共機3月上旬在南海墜海意外，選在鄰近海域發布禁航區從事搜救、軍事訓練，緊貼中共所謂南海「9段線」主權範圍，旨在趁全球聚焦俄烏衝突、降低對南海關注之際，測試美及其他南海聲索國底線。國軍每天都會發布共機在西南空域動態。

立法院國防委員會上午進行「俄烏戰爭暨近期臺海周遭情勢研析與因應」專案報告，以下是國安局就俄烏衝突情勢判斷與影響評估的報告內容：

壹、俄烏戰事要況

一、俄軍持續加強對烏克蘭攻勢：俄羅斯總統普丁2月24日以烏國對頓巴斯地區進行「種族滅絕」為由，下令同步入侵烏國北、南、東部，置重攻擊重要城市及精準轟炸；然遭遇烏克蘭軍民強力抵擋，導致戰事爆發迄今，未如俄國預期，目前僅攻占烏國南部大城刻松及核電廠等設施。鑒於戰事推展不順，俄國一方面與烏國展開談判，另方面持續進行整備與轟炸，普丁更下令核威懾部隊進入特別警戒。

二、烏國奮力反擊並獲得國際奧援：烏克蘭總統澤倫斯基積極展現捍衛國土決心，包括頒布全國動員令、運用網路戰及輿論戰、整合正規及預備部隊全力抗俄；另爭取美、北約等國家提供財政與軍備援助，並呼籲各國人士加入志願軍（迄約2萬人），力促國際正視戰事引發之人道問題。

三、戰事下展開談判然無重大突破：俄烏在戰事正酣之際，雙方仍於2月28日、3月3日、3月7日舉行三輪談判，除達成開闢人道走廊以疏散平民共識外，迄無重大突破；尤其烏國指責俄軍持續進行轟炸，造成大量平民死傷，減損人道走廊功效。另俄方明確提出烏國必須停止軍事行動、中立地位入憲、承認克里米亞為俄領土、烏東兩個分離地區獨立等停火條件，然遭烏國拒絕，雙方外長將於3月10日在土耳其持續展開後續磋商（澤倫斯基近曾表示，不再堅持加入北約，對領土議題討論持開放態度）。

貳、美及北約各國暨中共相應作為

一、美不派兵而聯合盟友制裁俄國：美總統拜登表示不會出兵參與戰事，而聯合日、澳、韓、加、英、法、德等國，陸續採取制裁行動，包括對俄實施出口管制、制裁俄金融機構、凍結普丁及親信海外資產、將特定俄國銀行由「環球銀行金融電信協會」（Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication SWIFT）剔除，宣布禁止進口俄國石油，另法、德、以色列、土耳其等國亦陸續居中協調，避免戰事持續擴大。

二、中共主張協商解決並共同斡旋：俄烏戰事爆發後，習近平先後與普丁及法國總統馬克宏、德國總理蕭茲通話，表示尊重各國主權完整，籲透過協商解決問題；外長王毅針對俄烏戰事，宣稱願意為勸和促談發揮建設性作用、願與國際社會一道展開必要斡旋、努力克服人道主義危機。此外，中共在聯合國大會、安理會譴俄決議案投票棄權，反對國際對俄採取單邊經濟制裁，強調俄「中」正常貿易，並擴大自俄國進口小麥。

參、近期臺海周邊情勢

一、共軍在臺海維持例行戰備：中共2至3月間，考量舉辦冬奧、帕奧、召開全國「兩會」，以及天候不佳等因素，共軍在臺海周邊維持常態海空巡邏，對臺針對性襲擾活動較為克制；然在今年大陸經濟發展趨緩下，「兩會」宣布仍編列高達1兆4504.5億元人民幣國防預算（較去年增加946.92億元人民幣，增長7.1％係近年新高），反映其加速打造因應對臺、制美之作戰力量，厚植「軍事鬥爭一線」戰力，擴增對我及印太區域安全威脅。

二、中共開設禁航區增強在南海維權：中共針對共機3月上旬在南海墜海意外，選在鄰近海域發布禁航區從事搜救、軍事訓練，緊貼中共所謂南海「9段線」主權範圍，旨在趁全球聚焦俄烏衝突、降低對南海關注之際，測試美及其他南海聲索國底線；另續以《海警法》為基礎（授權海警可武力執法），在中沙、南沙積極運用海警強勢執法，謀擴大對爭議海域實質管控。

肆、情勢判斷與影響評估

一、俄烏戰事發展恐更趨激烈：俄羅斯採取「打談並舉」策略，主攻烏國首府基輔，輔以圍攻烏東、烏南等重要城市，同步切斷烏國際海空援助路徑，再利用與烏國外交談判，適時開放平民人道疏散安全走廊，以紓緩國際人道關切壓力；烏克蘭則藉與俄外交談判，施展網路攻防、認知作戰予以反擊，展現抗俄防禦韌性，並持續爭取國際奧援。然囿於各方互信不足，加以存在核武戰備、誤擊誤判等變數，未來一旦俄軍整備完成、人道走廊疏散多數平民後，恐升高軍事衝突。

二、中共尋求最佳時間點介入牟利：中共在俄烏之間均存戰略利益，對此次俄烏戰事立場尷尬，唯恐應處不慎，損害自身戰略利益，並削弱所謂負責任大國形象，因此歐、烏各方幾度期盼中共介入斡旋，中共均不為所動；然隨戰事演變，中共基於國際秩序巨變、全球經濟震盪，恐衝擊政社穩定大局、經濟穩增長，甚至影響20大順利召開，近已出現調整，表露願與國際共同斡旋之立場。另方面中共仍有意趁俄烏戰事之際，持續對臺施展政經拉壓、軍事脅迫、統戰滲透、網攻駭侵、認知作戰等複合威脅手段，圖謀達致耗損我國防資源、分化我官民和諧、打擊我民心士氣等目的。

三、續密注各項情勢發展確維國家安全：俄烏戰事持續延燒，不僅連帶牽動大國間角力、我周邊安全情勢，更可能影響我國金融、能資源市場及民生物資穩定供應。因此，本局將持續密注俄烏戰事發展、主要國家態度立場、第三方介入、停火談判與人道救援等動向，同時協同國安團隊掌握戰事對我安全之衝擊，以及當面中共軍事活動徵候、遂行對臺滲透與認知作戰等預警情訊，俾機先應處；另將續與國際合作友方加強交流合作，積極蒐研戰事對全球政經秩序、地緣政治、印太安全情勢等影響，以確實維護我國家安全利益。

伍、結語

烏東問題無法等同類比兩岸情勢，然俄烏爆發戰事後，不僅牽動大國博弈、地緣政治、全球金融與能源市場穩定，更凸顯自由民主陣營與獨裁專制政權間益形激烈之競逐對抗。國安局將密注俄烏戰事發展，並持續完善各項蒐研工作，支援政府施政與決策參考。