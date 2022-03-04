天眼查顯示，近日大陸吉利汽車集團有限公司發生工商變更，李書福、楊健退出董事職位，新增孫宏、王興貴分別為監事、董事。2月22日，李書福退出了浙江吉利汽車有限公司董事職位。
綜合陸媒報導，吉利汽車集團有限公司成立於2018年9月，註冊資本人民幣9億元，李書福 2021年7月卸任董事長，現任董事長為安聰慧，法定代表人淦家閱。股東資訊顯示，該公司由浙江吉利控股集團有限公司全資持股。
此外，去年12月，據天眼查顯示，浙江吉利新能源商用車集團有限公司也發生工商變更，李書福退出董事長職位，總經理周建群兼任董事長。
2月10日，吉利汽車在港交所公告，2022年1月總銷量為146380部，較上年同期減少約6％，主要受春節假期提前和各地零星疫情影響。
其中，純電動汽車（BEVs，含換電）銷量年增長641％至約1.54萬輛，插電式混動汽車（PHEVs）銷量同比增長229％至2407輛。
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