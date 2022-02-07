證交所表示，台開（2841）之前因有簽證會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性之查核或核閱報告，股票經列為變更交易方法在案。然台開今（7）日發生退票，證交所已公告自8日起，股票併案列為變更交易方法並採行分盤集合競價交易方式。