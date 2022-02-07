台開2月8日起併案列變更交易並採分盤集合競價 18:102022/02/07 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所表示，台開（2841）之前因有簽證會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性之查核或核閱報告，股票經列為變更交易方法在案。然台開今（7）日發生退票，證交所已公告自8日起，股票併案列為變更交易方法並採行分盤集合競價交易方式。 台開自21日起取消分盤集合競價 《證交所》台開退票辦理補正 21日取消分盤交易仍為全額交割股 #台開 #併案 #列為 #變更交易方法 #列變更交易 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 涉台開內線交易加上偽證罪 阿扁女婿趙建銘確定坐3年10月牢 15:382021/12/29 社會 獨》國銀年終大打呆帳 京城銀將一次打掉台開20億債權 19:512021/12/30 財經 特力集團尾牙席開百桌 何湯雄揚言2022營收續創新高 19:372022/01/07 財經 地制法拚本周完成初審 在野黨有異見 04:102022/01/18 政治要聞 收購案破局 今年獲利動能放緩 04:102022/02/07 財經要聞 《營建股》台開爭議延燒中 邱于芸聲明董事長職位未變 13:412022/02/07 財經 台開逾百億債權銀行出線 5大行庫總債權部位近40億 21:182022/01/03 財經 台開指控有特定人士操作要吃公司 並遭台中巿府霸凌 14:132022/01/05 財經 台開董座邱于芸聲請假處分 槓上中市府：不排除選市長 17:492022/01/20 政治 老大哥盯著你 英國大學把《1984》小說列為限制閱讀 17:172022/01/27 國際 台開董座聲請假處分 嗆選台中市長 04:102022/01/21 地方新聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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