證交所公告，因台開（2841）在2月7日發生存款不足遭金融機構退票情事，有證交所營業細則第49條第1項第3款規定的情事，自2月8日起，對台開上市有價證券併案列為變更交易方法，並採行分盤集合競價交易方式。

台開及子公司台灣綠建科技股份有限公司，7日分別有退票事宜，金額共1530000元。其中，台開為800000元、台灣綠建科技730000元。