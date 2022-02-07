台開遭退票 8日起採分盤集合競價交易 20:022022/02/07 工商 袁延壽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所公告，因台開（2841）在2月7日發生存款不足遭金融機構退票情事，有證交所營業細則第49條第1項第3款規定的情事，自2月8日起，對台開上市有價證券併案列為變更交易方法，並採行分盤集合競價交易方式。 台開及子公司台灣綠建科技股份有限公司，7日分別有退票事宜，金額共1530000元。其中，台開為800000元、台灣綠建科技730000元。 豐洲二期開發案被市府喊停 邱于芸：近日將赴法院遞狀申告 《金融股》一次打消台開呆帳 京城銀去年獲利仍創高 #台開 #退票 #台灣綠 #情事 #分盤集合競價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 紓困力挺 2021年退票金額361.15億元創史上新低 19:122022/01/27 財經 《證交所》台開退票辦理補正 21日取消分盤交易仍為全額交割股 07:442022/01/20 財經 台開逾百億債權 行庫占四成 04:102022/01/04 金融．稅務 櫃買調整台開上櫃普通公司債變更交易方法事由 19:032022/01/21 財經 前11月退票336億 同期新低 04:102021/12/28 財經要聞 漢翔氣爆 中市環保局稽查未有煙流、水體汙染 17:002021/12/29 社會 花蓮東大門夜市 春節遊客少3成 04:102022/02/07 地方新聞 《營建股》台開跳票 邱于芸指有心人造成 17:222022/02/07 財經 台開指控有特定人士操作要吃公司 並遭台中巿府霸凌 14:132022/01/05 財經 Viagogo賣阿妹二手票 恐難進場退票 04:102022/01/06 焦點要聞 英穩達債權銀行團 7日開會 04:102022/01/03 金融．稅務 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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