台開近來風波不斷，台開今日發出聲明指出有特定人士操作，意圖弄垮吃掉台開，同時也抨擊台中市府開始大動作將不同時期、不同事件的合約在同一時間提出訴訟，無異於將台開陷入進退兩難的財務維谷，強調台中巿府於法於理皆不該用公權力霸凌台開。

台開表示，日前，媒體再度報導合作金庫為台中市政府對台開進行假扣押消息。這件去年8月的舊聞重炒，再加上近日京城銀行發佈打銷台開呆帳新聞，一連串的消息讓市場恐慌，連帶造成台企銀暫停支應豐洲開發餘款，使台開財務狀況受到各方箝制，形成長債短借的雪球效應。台開認為這背後顯然有特定人士操作，意圖製造出無法開發豐洲二期案的風向，甚至要弄垮吃掉台開，對此台開提出嚴正聲明。

台開表示，公司於10年前標下台中神岡豐洲科技工業園區二期案，其中歷經完整之二階環評到取得公告設置，台開一切依照法規。109年完成公告設置前，歷經市府土地遭盜挖土石，台開依市府要求墊付2.49億工程款 ; 公告設置後市府不作為不積極取得土地協議價購，甚至便宜行事，拖延了事，不顧台開要求進度，有龐大資金與利息支應。最終導火線在於市府蠻橫要求台開先墊付聯外道路的使用保證金3億餘，台開需對6萬股東負責，市府不該把台開當作提款機，台開嚴正回覆市府尚不在工程進度中，市府應遵守合約，於法於理皆不該用公權力霸凌台開。

台開指出，至此，台中市府開始大動作將不同時期、不同事件的合約在同一時間提出訴訟。並運用媒體自行片面宣布解約，再用訴訟逼迫京城銀行繳納履約保證金，層層進逼，進一步對台開收網，用訴訟、強制執行等法律手段，要將台開的財務狀況編排成無力開發豐洲工業區之假象。意圖與台開解約，更讓銀行團開始對台開之財務產生過度質疑，此動作無異於將台開陷入進退兩難的財務維谷。

雖然法院於109年11月13日核准中市府假扣押台開4.29億一案，但台開認為，假扣押無關於台中神岡豐洲科技工業園區二期案。假扣押在司法實務意義是為保全債權，故應秘密進行，反觀台中經發局卻在取得假扣押裁定5日內公開廣發新聞誤導，不但無益於現況改善，甚至造成投資者與股民恐慌。

對此，台開鄭重申明，台開一直很有誠意要與台中市政府對話，但台中市政府卻置若罔聞。台開也表示，遵守合約，有關債務、債權應先有協商、仲裁等程序，若溝通無效，才會進入法律訴訟等最後手段。 但台中市政府完全不與台開進行協商，且不讓台開結算後續工程款項，亦不讓台開將地賣出，而是直接以法律制裁，想要將台開對豐洲案墊付超過10億金額全數吞併，此舉無異於要將台開這10年投入之人力、物力、財力全數抹煞。

對此，台開表示，若這不是陰謀論，那台中市政府與各大銀行就應該將超額扣押與其他文件一起公布，進而讓台開去活化剩餘有效資產，而非單方面釋出對台開不利之訊息。台開資產超過250億，資產大於負債，是所有禿鷹眼中的一隻肥羊，台開表示，接下來將不排除開記者會，提供管道披露全部歷程與往來公文事實，讓社會各界來進行審理公斷。