金門縣衛生局今天表示，新冠疫苗第3劑接種，統計至1／23止，全縣14家合約院所已預約施打人數有8840人，將視實際需要滾動檢討，適時重啟大型接種站，請鄉親放心。

縣衛生局指出，針對冠疫苗第3劑接種，1／12起全縣14家合約院所採分區、分流作業方式，可提供疫苗接種服務外，並持續增加接種量能中。服務時段可包含上午、下午及夜間門診。統計至1／23止，各合約院所已預約施打人數約有8840人。

該局說明，自1／15起中央1922平台將再重啟，疫苗配發也將以此平台為準，提醒鄉親盡快至平台預約。縣府除請家中年輕人協助長輩預約外，民政處也將與鄉鎮公所合作組成服務隊，自15日起於縣府大廳及鄉鎮公所協助鄉親預約登記。

縣府強調，未來會視各合約院所施打及預約情形，以及平台維護預約狀況與疫苗效期、種類調撥問題，隨時滾動檢討，再適時重啟大型接種站。