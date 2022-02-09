京城銀(2809)公布2022年自結合併淨收益3.89億元，月減63.3％、年減56.1％，為近22月低點。稅前淨利2.13億元、稅後淨利1.77億元，分別年減68.6％、70.66％，但較去年12月虧損12.18億元、10.75億元大幅轉盈，稅前每股盈餘0.19元、稅後每股盈餘0.16元。

京城銀去年12月自結合併淨收益雖創10.61億元的近半年高點，然受一次性提列台開22.97億元呆帳拖累，導致稅前每股虧損1.09元、稅後每股虧損0.96元。今年1月合併淨收益雖降至近22月低點，但因少了大筆呆帳提列，使整體營運顯著由虧轉盈。

進一步觀察，京城銀1月核心業務表現穩健，利息淨收益4.85億元，月減0.21％、年增4.41％，手續費淨收益1.78億元，雖月減12.84％、仍年增達29.3％，主要受其他淨虧損達2.74億元，較去年12月及同期淨收益3.69億元、2.84億元大幅轉虧拖累。

京城銀表示，今年1月利息及手續費淨收益仍優於去年同期，整體獲利主要受資本市場波動，影響金融資產評價利益所致。受國內股債市波動影響，京城銀1月認列金融資產評價減損2.71億元，去年12月及同期則分別認列評價利益1.22億元、2.87億元。

京城銀認為，雖然資本市場受美國聯準會升息和縮表預期影響，近期出現較大幅度震盪，但在總體經濟維持強健下，近期資本市場震盪僅視為短期波動。而京城銀1月逾放比0.02％、逾放覆蓋率7526.05％、全體放款覆蓋率1.5％，資產品質維持優異表現。

京城銀指出，美國1月非農就業數據大幅優於市場預期，並大幅上修去年11、12月數據，顯見整體勞動力市場穩健。而台灣經濟主力來自進出口表現，目前外部需求仍然暢旺，隨著今年電子業供應鏈瓶頸可望逐步改善，預期台灣亦能維持經濟成長動能。

同時，京城銀連2年入選彭博性別平等指數（GEI），該指數今年納入418間國際企業，來自45個國家區域，涵蓋11種產業及50種行業。京城銀表示，獲選指數成分股代表企業在性別議題與打造友善職場文化的努力獲得肯定，未來將持續在ESG議題上努力進步。