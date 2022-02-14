中華電（2412）14日公布1月自結合併營收174.2億元，較去年同期成長，營業成本及費用為134.4億元，較去年同期增加，主因5G網路建置，營業淨利為39.8億元，較去年同期微幅成長，稅前淨利40.7億元，歸屬於母公司業主之淨利為31.6億元，每股盈餘為0.41元。

與第一季財測達成率相較，營業收入、營業淨利、稅前淨利及每股盈餘達成率皆超越預期。

中華電信表示，一月營收成長主要受惠於核心業務延續成長趨勢，5G用戶數增加且月租型ARPU上升，帶動行動服務營收持續成長，手機及商品銷售成長使整體銷貨收入增加，數據網路營收與寬頻接取營收亦持續因居家寬頻需求及宅經濟發展，帶動升速客戶數及固網寬頻營收雙成長。

截至1月底止，光世代寬頻用戶數為369.5萬戶，其中100Mbps以上客戶達202.0萬戶，300Mbps以上客戶達65.9萬戶，高速用戶數因受於防疫居家需求而持續成長。MOD客戶數達206.0萬戶，行動通信總客戶數達1192.1萬戶。