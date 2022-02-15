晶圓代工龍頭15日召開董事會，通過去年營業報告書及財務報表，核准去年第四季盈餘配發每普通股2.75元現金股利。董事會同時核准資本預算約209億4417萬美元，約折合逾新台幣5550億元，用於建置產能及技術開發。董事會亦核准募集新台幣600億元及10億美元的無擔保普通公司債。

台積電董事會15日通過去年營業報告書及財務報表，全年合併營收約為新台幣1兆5874億2000萬元，稅後淨利約為新台幣5965億4000萬元，每股盈餘為新台幣23.01元。董事會同時核准去年第四季盈餘配發每普通股2.75元現金股利，其普通股配息基準日訂定為6月22日，除息交易日則為6月16日，並於7月14日發放。由此來看，台積電去年盈餘共發放每普通股11元現金股利。

台積電董事會核准資本預算約209億4417萬美元，約新台幣5550億1775萬元，內容包括 建置及升級先進製程產能、建置成熟及特殊製程產能、 建置先進封裝產能、 廠房興建及廠務設施工程、以及今年第二季至第四季研發資本預算與經常性資本預算。

另外，台積電董事會核准於不高於新台幣600億元（約22.6億美元）之額度內，在國內市場募集無擔保普通公司債，並核准於不高於10億美元之額度內，於台灣國際債券市場募集美元無擔保普通公司債，以支應產能擴充及污染防治相關支出的資金需求。