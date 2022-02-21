根據經濟部投審會統計，1月核准僑外投資金額計美金13億7300萬元(折合新台幣411億9000萬元)，較上年同期增加170.21％，主因核准丹麥商CI II CHANGFANG K／S等以新台幣105億6343萬4743元對哥本哈根基礎設施彰芳股份有限公司增加貸款投資，用以轉投資彰芳離岸風場、日商株式會社日立製作所(HITACHI LTD.)以新台幣246億7308萬4363元取得永大機電3億7900萬2832股等大型投資案所致。

核准對中國大陸投(增)資金額計美金3億347萬3000元(折合新台幣91億419萬元)，較上年同期增加21.51％，對大陸投資增加，主要係因1月核准南亞電路板以美金7100萬元經由香港NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD (HONG KONG)，間接增資大陸地區南亞電路板(昆山)有限公司等大型投資案所致。

對外投資方面，1月核准(備)對外投資金額計美金4億1228萬4000元(折合新台幣123億6852萬元)，較上年同期增加9.25％，

對外投資增加主因，1月核准台北富邦商業銀行以韓元2520億元(約折合新台幣60億元)受讓取得韓國HYUNDAI CARD CO. LTD. 10％股權等大型投資案所致。另1月核准(備)對新南向國家投(增)資金額計美金6831萬4000元(折合新台幣20億4942萬元)，較上年同期減少77％；其中投資金額較大者為越南、印度、柬埔寨。