台南建案「湖美帝璟」及「梅菲爾」入帳，上曜建設(1316)今年度營運可望轉虧為盈 !董事長張祐銘說，今年第2季起「梅菲爾」案銷售及入帳預估至少15億元，日前已封盤的「湖美帝璟」預期會在第3季取得使用執照執照後重新開盤銷售，預估「湖美帝璟」案連同先前40%預售部分的入帳金額，也將達48億元。

上曜在台南九份子重劃區總銷達63億元的「湖映白」案，昨(19)日舉行動工典禮，張祐銘說，此建案基地達1717坪，推出1個月來銷售率己達5成，預計將在2025年完工。另外，2023年將在九份子重劃區推出總銷200億元基地3800坪的個案。

上曜建設湖映白總銷由原本計畫的55億，上調到63億，湖美帝璟總銷從36億上調到48億，其餘建案，總銷售金額已比原本預估再上調24億。

張祐銘說，自己是土生土長的台南人，除了認養了九份子的生態湖，也關注孩子教育，捐贈150萬給九份子國小，希望能支持孩子夢想！他說，南科效應將持續發酵帶動當地房市，南科三期開發計劃正式啟動，台積電及Google都紛紛在南科投資，將增加超過上萬個就業機會，房市仍看好。

湖映白兩棟住宅大樓樓高35樓，創台南住宅大樓的樓高新紀錄，全案規劃共2棟地上35層、地下6層的SRC制震大樓，符合集合住宅銀級綠建築標章、周邊為鑽石級公共設施，總戶數共達457戶。