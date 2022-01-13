為讓神岡豐洲科技工業園區二期（簡稱豐洲二期）廠家與市民延續生計，台開董事長邱于芸13日將戶籍遷至台中，就近爭取公司與廠商權益。勤走基層的邱于芸表示，台開近日內將前往台中地方法院遞狀申告，對台中市府嚴重影響台開公司商譽，並在股市開盤期間，多次散布不實消息、造成台開股價波動，擾亂金融秩序及市府片面損害合約的恣意作為，做出控訴。

邱于芸認為，受託豐洲地方人士期盼，豐洲二期已經十年了，市府片面毀約與民爭利，霸凌產業。為此，台開近日內將前往台中地方法院遞狀申告。

邱于芸說，台開自60年代起，歷經台中市長胡志強及林佳龍的任期，向來與台中市政府合作關係緊密、共創佳績。

除工業區及住宅區興建外，台開與台中市政府合作開發的台中市精密機械科技創新園區一、二期、台中工業區等案，引進廠商包括大立光及上銀科技等國際知名大廠，為台中創造年產值逾4100億元，提供7萬餘個工作機會，開發總面積達821公頃，台開多年來為台中的默默付出，有目共睹。

台中市政府與台開簽訂豐洲二期工業區合作開發契約，表定2018年完售。然期間遇法令修正，需進入二階環評。台開歷經與環評委員多次會議並修正，終於2020年完成公告設置的同時，台中市政府卻於此時，開始大動作對台開極盡所能刁難，將不同時期、不同事件的合約，集中火力在同一時間興訟。

邱于芸指出，市府運用訴訟，迫使京城銀行繳納履約保證金，將台開的財務狀況，捏造成無力開發豐洲二期工業區的假象。自2021年10月起，台中市政府廣發台開負面消息，公部門連續於週六時段發布終止台開合約、假扣押等市政新聞，使台開股價應聲下跌，其心可議，對此，台開提出嚴正抗議。