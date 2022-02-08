三星智慧手錶Galaxy Watch4系列全球發表時，能夠測體脂肪是一大亮點，但是在台灣法規限制下，Watch4系列在台上市時未開放這項功能，不過三星今日宣布，針對Galaxy Watch4 與Galaxy Watch4 Classic釋出軟體更新，台灣用戶2月11日起將能使用「BIA身體組成分析功能」。

Watch4系列去年8月亮相時，除了擁有主流智慧手錶都有的測心跳、血壓、血氧濃度、心電圖之外，還多了身體組成分析功能，不需要買體脂機也可以測得體脂率、BMI、骨骼肌比重等，對於健身或減肥族群相當實用，也是Watch4有別於其他主流品牌智慧手錶的一大賣點，然而這些功能歸屬於醫療器材，三星必須先向主管機關申請並通過審核才能提供，Watch4在台上市時三星只能透過軟體先把心電圖、身體組成分析功能鎖起來，網路上因此出現如何破解、開啟身體組成分析的教學文。

繼去年11月Watch4通過衛福部認證，在台開放心電圖功能後，三星今日又宣布，將釋出新的軟體更新，包括推出新一代健康管理功能，包含專為所有騎士或跑者量身訂製的進階間歇訓練、加入全新的睡眠訓練計畫，而這次更新也將同步「解鎖」台灣Watch4用戶的身體組成分析功能，用戶只需伸出二根手指、短短15秒，手錶上的感應器就能提供所需數值。

三星表示，更新將於2月10日韓國標準時間發佈的三星Unpacked線上發表會陸續於全球各地區登場，2月11日起登陸台灣。