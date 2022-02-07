在大陸官方嚴管互聯網平台下，業者原先獲利模式大受影響，被迫尋找其他具有潛力的項目進行投資。7日上午陸媒披露，大陸互聯網巨頭騰訊入股蘭州牛肉麵知名品牌「馬記永」，消息引發市場關注與熱議，大陸網友戲稱：「馬化騰（騰訊董事會主席）要去賣牛肉麵了。」

東方財富網7日報導，天眼查顯示，1月27日，蘭州牛肉麵品牌「馬記永」關聯公司上海花橋餐飲管理有限公司發生工商變更，股東新增廣西騰訊創業投資有限公司等；註冊資本增至約人民幣160.44萬元，增幅約13.48％；經營範圍新增互聯網銷售等。

報導稱，上海花橋餐飲管理有限公司成立於2019年7月，法定代表人為洪磊，目前該公司已對外投資成立20餘家餐飲公司，分布在江蘇、浙江、廣東等地。

受到大陸官方打壓嚴管，港股上市的騰訊在2021年全年股價重挫約20％，進而拖累恒生指數與恒生科技指數表現低迷。