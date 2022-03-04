國際評級機構標普全球（S&P Global）周四將俄羅斯的債信評級調降至更差的垃圾級別，稱俄國入侵烏克蘭引發的新制裁和該國的自保手段加大了其債務違約的風險。另一方面，摩根大通警告俄羅斯第二季國內生產毛額（GDP）恐將崩跌35%，悽慘的情況堪比1998年的金融危機。

俄羅斯在入侵烏克蘭之後，西方國家持續加大對俄國的經貿與金融制裁措施，不但引發了一連串降評的動作，對俄國經濟前景的看法也越來越悲觀。

標普在不到一周前才將俄國信評逐出投資級別，周四進一步將該國信評從BB+調降至CCC-。

俄羅斯入侵烏克蘭成為二戰以來歐洲最大規模的武力衝突，隨著國際社會對俄國實施的制裁越來越重，以及越來越多國際品牌退出該國市場，俄國的金融市場陷入劇烈動盪。

標普表示，降級是因為我們認為那些制裁措施可能大幅提高俄國的倒債風險。G7國家祭出的新制裁，以及俄羅斯政府為保護盧布實施的資本管制，可能限制該國償還債務的能力。

標普仍然將俄國留在負面觀察名單，意味著該評級機構可能再進一步調降評級。

俄羅斯本月將有超過7億美元的政府債券到期，目前其充足的儲備還能支付這些到期債務，但由於某些資產已經遭到凍結，且新的制裁措施一波接著一波到來，俄國的償債能力仍可能受到影響。

隨著國際制裁力道越來越重，俄國的經濟前景也越來越慘淡。摩根大通警告俄羅斯第二季國內生產毛額恐將大幅萎縮35%，全年可能萎縮7%，這個慘狀堪比1998年的金融危機。

小摩分析師Anatoliy Shal出具報告指出，俄國今年出口可能大減13%、進口可能暴跌30%。西方制裁行動將導致俄羅斯經濟陷入停頓，並帶來長遠影響，預估俄國明年經濟成長率約為零左右。

前一日惠譽和穆迪將俄羅斯的債信評級一口氣調降6個級別，直接打入垃圾級，稱西方國家的制裁使俄羅斯的償債能力打上問號。受此打擊，俄羅斯盧布兌美元和歐元在周四創下歷史新低。