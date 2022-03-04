櫃買中心4日表示，對台睿生物科技公司（6580）違反暫停交易規定處以違約金30萬元。

櫃買中心表示，台睿生物科技公司新藥Rexis之三期臨床試驗數據於111年2月9日公開，但該公司未依興櫃股票審查準則第37條之1第1項規定於公開前一營業日申請暫停交易，櫃買中心依興櫃股票審查準則第62條規定對該公司處以新臺幣30萬元之違約金。