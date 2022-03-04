農委會4日指出，受2月寒流及連續降雨影響，造成農業災情，經農糧署、漁業署彙整各直轄市、縣市政府查報資料至17時止，農業產物估計損失計2億9423萬元，其中又以屏東縣受創最重，金額已破億。
農糧署統計，縣市受創部分，以屏東縣損失1億675萬元（占36％）、台中市損失6811萬元（占23％）、苗栗縣損失3828萬元（占13％）、澎湖縣損失3167萬元（占11％）、桃園市損失1911萬元（占6％）及新竹縣損失1410萬元（占5％）較為嚴重。
農糧署統計，農作物被害面積3126公頃，損害程度27％，換算無收穫面積841公頃，受損作物主要為高接梨穗，被害面積1081公頃，損害程度31％，換算無收穫面積340公頃，損失金額7404萬元，其次為改良種芒果、草莓、蓮霧及韭菜等。
漁業署統計，漁產損失估計金額3166萬元，受損漁產主要為海鱺。
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