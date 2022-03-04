投信投顧公會3月4日發布新聞稿再次說明全體投信基金對俄羅斯曝險金額。投信投顧公會表示，若以「涉險國家或地區」篩選，截至2月底為止，全體投信對俄羅斯曝險情況，股票及債券基金金額共269億元；其中目標到期債券基金金額是104億元。

投信投顧公會表示，若以「涉險國家或地區」為篩選基準，截至111年2月底對俄羅斯曝險情形，全體投信基金投資俄羅斯部位約269億元，其中債券金額約262億元、股票金額約7億元；目標到期債券基金有54檔，債券金額約104億元。

投信投顧公會表示，3月1日公布數據「截至111年1月底全體投信基金投資俄羅斯部位約198億元，其中債券金額約186億元、股票金額約12億元，投資金額占全整體基金規模比重0.4％，投信基金僅17檔目標到期債券基金有投資俄羅斯債券、投資金額僅15.6億元」是以「債券、股票發行公司所在國」或「債券註冊國」為篩選基準所統計的曝險部位，因此，此一數據和3月4日公布的數據差距主要是「篩選基準」不一。

投信投顧公會指出，3月4日公布的269億元並非全是註冊在俄羅斯的債券，而是用「涉險國家或地區」篩選。「涉險國家或地區」是指投資標的(債券、股票)承擔的國家風險，例如：債券、股票發行公司所在國為荷蘭，但因公司主要業務與俄羅斯有關，故基金投資該公司發行之債券、股票的「涉險國家或地區」為俄羅斯，而非債券、股票發行公司的所在國(荷蘭)。