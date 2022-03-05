曾連任5屆新竹市議員的民進黨籍行政院顧問鄭宏輝（中），與新竹市市長林智堅（左）、民進黨立院黨團總召柯建銘（右）合影，強調他們組成「新竹鐵三角」，支持2022大新竹合併升格。（圖／取自鄭宏輝臉書）

行政院顧問鄭宏輝，被外界視為新竹市市長林智堅接班人。鄭不僅親自走訪地方，更對在地事務相當關心。他指出，林務局新竹林區管理自去年起，3月會舉辦「森日快樂 愛的樹苗」活動，總能吸引大批竹科爸爸、媽媽們帶著孩子領取樹苗，這是用行動關心地球環境、給下一代永續未來的展現。此活動也獲得網友盛讚，認為相當有意義。

鄭宏輝4日在臉書發文表示，每年3月是「植樹月」，全台各縣市植樹活動遍地開花，他也加入響應行列，特別與林務局新竹林區管理處合作，要送出千株台灣原生種樹苗。

鄭宏輝指出，去年首次舉辦「森日快樂 愛的樹苗」活動時，許多鄉親們跟他說，希望這麼有意義的活動能每年舉辦，而且他也看到不少竹科爸爸、媽媽們帶著孩子領取樹苗，用行動關心地球環境，給下一代永續的未來。

對此，鄭宏輝強調，全球氣候變遷下沒有人是局外人，他希望能夠喚醒大家對植樹造林的重視，選擇贈送台灣原生植物，愛地球同時更要保護台灣原生物種生存空間。也呼籲大家19日下午14:00至15:30，可踴躍前往巨城一樓外側海豚噴水池區，一起參與「2022森日快樂 愛的樹苗」活動。網友則紛紛回應：「去年領到的七里香在我家陽台活很好」、「宏輝超讚」、「種樹這種事需要長期耕耘，但是降低地球二氧化碳最好的做法，這肯定要支持的」。