今天（5日）上午，根據中國財政部在全國人大會議上提交的政府預算草案報告，中國今年國防軍費預算為1兆4500億元，比去年同期增長7.1％，增幅比去年上調0.3百分點。有外媒稱，這標誌著中國繼續保持強勁軍費支出，中國正在挑戰美國在印太地區的主導地位。《環球時報》引述一位匿名的軍事專家分析，「這種說法很扯，現在7.1％的增幅跟之前相比並沒有突出的變化，尤其是考慮到通膨的因素。」

還有人甚至將這種變化與俄烏局勢聯繫起來。這位軍事專家表示，這種聯繫完全是無稽之談。現在世界範圍內的確有對戰爭的擔憂，德國軍費突增，但這是因為德國離烏克蘭比較近，又是歐盟的領頭羊，中國離烏克蘭比較遠，而且俄烏戰爭才進行了十天，中國的軍費預算可能幾個月前差不多就定了，所以兩者之間沒有直接的關聯性。

至於有外媒指責中國軍費增長造成亞太地區軍備競賽，這位軍事專家認為這種說法更是強盜邏輯。他說，亞太國家比如日本、印度、美國的軍費都在增長，增幅也都不小，能不能也說這些國家推動了亞太地區的軍備競賽呢？「這種說法的內在邏輯就是覺得，中國有能力之後就一定會產生危害，所以最好的辦法就是讓中國完全不要發展。」

這位大陸軍事專家說，這些人實際上就是帶著有色眼鏡看中國，覺得你跟他們不一樣，在你能力弱的時候他們睜一隻眼閉一隻眼算了，或者想辦法把你同化掉，當發現你能力太強且同化不掉的時候就想方設法污蔑你、遏制你。

這位軍事專家認為，中國在軍事上的克制實際上給亞太地區創造了和平紅利。看一看現在的中東不斷在打仗，歐洲也是一團亂局，亞太這些年有這樣的事情嗎？亞太地區之所以這些年在全球經濟中風景獨好就是因為有和平安定的環境，「不誇張地說，中國功勞最大。」

他說，中國與周邊地區存在一些地緣政治摩擦，但中國始終堅持用克制的態度以及和平手段來政治解決問題，才沒有發生劇烈的衝突事件，這不僅對亞太而且對全球都是很大的貢獻。