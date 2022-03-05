美國民眾購買的商品價格不斷攀升，美國1月份消費者物價指數（CPI）比去年同期飆升7.5%，續創40年來新高；1月份生產者物價指數（PPI）年增率也高達9.7%，接近歷史最高紀錄，而國際大宗商品價格漲勢更為驚人，歐洲天然氣今年來已飆漲240%。隨著俄烏戰況白熱化，市場密切關注供應鏈可能中斷的問題，將進一步推高商品價格。以下是大宗商品今年來的漲幅：

原油：年初至今上漲逾50%，創12年來新高。布蘭特原油近期期貨4日收在118.11美元，紐約西德州 原油4日收在115美元。

燃煤：年初至今上漲144%，創歷史新高。澳洲紐卡斯爾港燃煤近期期貨4日收在418.75美元

歐洲天然氣：年初至今飆漲240%，不斷刷新歷史紀錄。近期期貨價4日每兆瓦時（MWH）收在190歐元

鋁：年初至今上漲40%，創歷史新高。鋁現貨價4日收在3902美元

銅：年初至今上漲12%，創歷史新高。銅現貨價4日收在9840美元

鎳：年初至今上漲45%，創14年來新高。鎳現貨價4日收在29775美元

鋅：年初至今上漲16%，創15年來新高。鋅現貨價4日收在4024.40美元

小麥：年初至今上漲57%，創歷史新高。小麥近期期貨4日收在1209美元

黃豆：年初至今上漲25%，創10年來新高。黃豆近期期貨4日收在1656.75美元

瘦豬肉：年初至今上漲25%，創8年來最高。瘦豬肉近期期貨4日收在100.45美元