現代人平均壽命越來越長，人口老齡化導致越來越多的慢性疾病，且失智症的患病率也不斷增加。依據國發會統計，2021 年，台灣 65 歲以上的人口已超過 16% ，進入「高齡社會」。預估 2025 年，全台 65 歲以上人口將達 20% ，而美國則是於 2030 年到達此值。

世界衛生組織於 2012 年的調查指出，東亞地區 60 歲以上老年人口失智症盛行率為 4.98 %， 而台灣失智症協會調查 100-101 年我國 65 歲以上長者，失智率盛行率為 4.97 %，也就是每 20 人中 1 人罹患失智症，這樣的狀況與年齡有密切相關。

日前，英國一項跨越 30 年，追蹤了超過一萬名的參與者的前瞻性針對多發病(兩種或多種以上慢性病) 的研究顯示，若在 55 歲時有超過 2 種慢性病，罹患失智症比例率為 6.6 %，當參與者 70 歲時，比例則大幅提高至 31.7%。說明若同時罹患多種慢性病，特別是在中年發病與隨後的失智症發病密切相關。

阿茲海默症是一種複雜的多系統疾病，目前仍無有效的治療方法。隨著人類壽命越來越長，人們越來越關注包括阿茲海默症在內的慢性疾病的風險因素，如何增加老年失智的風險。

在患有失智症的老年人中，存在幾種合併症是很常見的。最近一項針對老年人（平均年齡 75 歲）追蹤 8.4 年的研究報告，發現患有多種疾病的人患失智症的風險更高，但缺乏對個體進行更長時間隨訪的研究。最近的研究還表明，患有心血管代謝疾病的人在中年而不是晚年，患癡呆症的風險更高，這表明多發病年齡是癡呆症風險的重要決定因素。

●多病發病的年齡較早，可能增加老年失智的風險

因此，這項跨越 30 年的研究中回顧了更長的多病持續時間和多病的嚴重程度，這意味著多病發病的年齡較早，可能增加老年失智的風險。雖然造成失智症的原因尚不明確，因此難以預防，但以積極的態度面對老化的過程能預防失智，綜合以上兩點，避免中年多發病或及早針對慢性疾病進行管理，對過早死亡的風險和護理成本都有影響。據估計，多發病對患者預後和醫療保健系統的不利影響大於單獨考慮的慢性病。

●在成年期間預防和管理慢性病 以減輕老年不良後果的作用

本研究是第一個使用縱向世代 ( longitudinal cohort study ) 方法研究，研究年齡在 35-55 歲之間的英國公務員，考慮的慢性疾病為冠心病、中風、心臟衰竭、糖尿病、高血壓、癌症、慢性腎病、慢性阻塞性肺病、肝病（中毒性肝病、酒精性肝病、炎症性肝病、慢性肝炎、肝功能衰竭、纖維化和肝硬化、其他肝病、ICD10：K70-K74）、抑鬱症、除了抑鬱症的精神障礙、帕金森氏症和關節炎/類風濕性關節炎等。

鑑於失智症缺乏有效的治療方法，及其對個人和社會的影響，尋找預防失智症的目標勢在必行。從成年早期和中年開始，多種疾病越來越普遍。此研究結果表明，多發病與老年失智症風險增加有關，尤其當多發病發生在中年而不是晚年時更是如此。本研究追蹤時間長加上人數眾多，因此結果相當具有代表性，可做為國家公衛機構預防保健參考。