美國前國務卿蓬佩奧訪台，被爆出擬爭取我國公私部門投資所任職的Anarock基金公司。外交部今天重申，蓬佩奧向我國內相關業者爭取商業投資一事，外交部及政府相關單位都依照正常程序處理，在接獲駐外館處陳報的相關訊息後，轉請主政機關進行後續聯繫評估。

蓬佩奧此次訪台，被質疑有商業考量，媒體也揭露，外交部提供我國與會政要談參資料，載明國發會今年1月26日已安排視訊會議，協助蓬佩奧爭取我國公私部門投資所任職的Anarock。

資料中提到，Anarock公司相關計畫，包括擬在高雄港設立冷鏈設施投資計畫、住宅防務權益計畫與濱海船屋計畫等，盼我國投資該公司混合基金，或共同投資前述如冷鏈或濱海船屋等計畫。

對於外交部協助安排蓬佩奧向我國內相關業者爭取商業投資，外交部今天重申，政府相關單位均依照正常程序處理，並已做完整說明，包括外交部在接獲駐外館處陳報的相關訊息後，轉請主政機關進行後續聯繫評估。

外交部指控，我國政府相關部門積極推動「經貿外交」，執行正常職務，卻遭特定媒體連日來刻意扭曲，誤導我方為特定人士謀取商業利益，「居心可議」。

外交部還說，對於這種無中生有、惡意中傷政府部門及我國友人的偏頗報導，外交部深感遺憾，希望特定媒體回歸專業，為民眾提供正確資訊，而非混淆視聽，散佈錯假訊息，影響台灣與國際友人的情誼。