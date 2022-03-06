歐盟外交與安全政策高級代表博雷利表示只有中方能擔任俄烏戰爭的調停人，中國駐歐盟使團已就此問題答覆媒體詢問。中國駐歐使團發言人說，凡是有助於緩和局勢和政治解決的努力，中方都支持。解決烏克蘭危機，要按照聯合國憲章，尊重和保障各國的主權和領土完整，堅持通過對話並以和平方式解決爭端。

據《環球時報》報導，中國駐歐盟使團發言人就歐方有關中國在解決烏克蘭問題上作用的言論答覆記者提問稱，「我們已注意到有關報導。我們高度關注烏克蘭局勢，希望戰火能夠儘早停下來，形勢能夠得到緩和，平民生命財產安全能夠有效保障，大規模人道主義危機能夠避免。」

發言人說：「烏克蘭局勢發展到今天這個地步，是我們不願意看到的。烏克蘭問題錯綜複雜。中方始終根據事情本身的是非曲直決定自己的立場和政策。我們認為，解決烏克蘭危機，要按照聯合國憲章的宗旨和原則辦事，要尊重和保障各國的主權和領土完整，要堅持通過對話，以和平方式解決爭端。」

駐歐使團發言人還說，「凡是有助於緩和局勢和政治解決的努力，中方都支持。凡是不利於推動外交解決而是拱火澆油使局勢升級的行動，中方都反對。我們鼓勵俄烏直接談判，也鼓勵美國、北約、歐盟與俄羅斯開展平等對話，直面多年來積累的矛盾和問題，按照安全不可分割原則，尋求構建均衡、有效、可持續的歐洲安全機制。」